En annerledes festival

Korsvei 2021 blir en ny form for festival, der vi tar vare på mest mulig av det viktige fra Korsvei, men unngår for mange mennesker på ett sted.

Videoen viser den gode festivalstemninga fra 2019. I år kan vi ikke være like mange i Seljord, og vi har derfor én festival spredt på flere grender: i Seljord, på Lista, i Fredrikstad, Bergen, Trondheim, Bærum og Danmark. Om stemninga blir annerledes i år, er elementene fra en vanlig festival med.

Vi ser frem til fellesskap om sang, bønn, gudstjenestefeiring, måltider, dugnad og mye mer. Vi skal ha Alle rundt alteret med følgefortelling, morgenbønn og Taizébønn, og selvfølgelig Baluba til NMS-prosjekt i Etiopia. Og så er vi glade for å få med oss sir Rowan Williams, den tidligere erkebiskopen av Canterbury, til å holde bibeltimene.

Sakkeusfortellingen blir sentral i festivalen. Vi skal utforske hvem Jesus er som kaller Sakkeus og oss til å komme ned. Hva åpner seg i Jesu følge, i oss og i verden rundt oss?

I Seljord blir det program for tenåringer og deres familier. Vi samles i sirkustelt og bor i tun, men det blir færre personer per tun i år enn tidligere.

I grendene følger man en del program på lerret, og andre deler gjøres i grenda. Noen programelementer er felles uansett hvor man er, og så vil det variere mellom grendene hva og hvor mye program det blir utenom. Noen grender arrangerer pilegrimsvandring og utflukter. Følg med på Korsveis facebooksider der du finner angement for hver grend med oppdatert informasjon.

Måltidsfellesskap blir viktig alle steder, og så vil det variere om man lager mat sammen, tar med mat selv, eller kan kjøpe i Korsveikafeen.

For de som ikke kan reise til en Korsveigrend, vil det være mulig å enten arrangere en privat grend med venner og familie, eller bare kjøpe den digitale strømmepakken.

Barnas Korsvei: her deltar man på fellessamlinga "Alle rundt alteret" og etter den har barna tunsamlinger med aktiviteter, lek og fellesskap. Det blir en herlig korsveisang med dans til for både små og store på Korsvei. På kvelden blir det Soveposesamling i tunet med egen følgefortelling og mulighet til å dele dagens opplevelser. Det vil bli tilbud for barn i flere grender, med aktiviteter som er utviklet sentralt.

TenKorsvei: I år prioriteres tenåringsfamiliene i Seljord, siden det er viktig for tenåringene å være sammen. På TenKorsvei planlegger vi mye gøy: Bibeltimer, kafé, leik, bønn, seminarer, konserter, mat, fellesskap, bålkos og alt det andre vi liker. Det er med andre ord nok gode grunner til å være med på Korsvei i år også. Vi gleder oss til å se dere!

Prisliste finner du her.

Korsveifestival og Covid-19:

Det er fremdeles noe usikkerhet om hva som er mulig å gjøre i sommer. Vi har tro på at vår spredte festival vil la seg arrangere siden vi ikke blir så mange hvert sted.

Vi vurderer smittesituasjonen og tilpasser oss både nasjonale og lokale tiltak. Det blir begrenset antall deltakere alle steder og vi tenker kohorter og størrelse på disse. I Seljord blir det flest folk, og der bor vi i tun som vanlig. Disse blir mindre i år, og størrelsen er avhengig av hva smittevernreglene er når vi kommer til festival. Vi håper vi kan ha eget tentun, men smittevernshensyn avgjør om det blir mulig i år. Måltider blir sammen med familien. I teltet sitter vi på faste plasser og kohortvis. Mtalaginga er tilpasset kohorttenkinga. Barnas aktiviterer foregår innafor tunet.

Vi tror vi skal få en fin festival selv om vi må ta andre hensyn enn til vanlig. Dersom myndighetene derimot bestemmer at ingen arrangement kan gjennomføres i sommer, så vil alle deltakere få alt refundert.

Velkommen der du er - og sånn vi kan - så møtes vi ved Korsveien!

Gå til påmelding i Checkin